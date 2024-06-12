В Орле показали наследие купцов Перелыгиных

Виртуальная выставка с таким названием открылась на сайте облархива.

На сайте Госархива Орловской области начала работать виртуальная историко-документальная выставка «Промышленное наследие купцов Перелыгиных». Как пояснили организаторы, она приурочена к 170-летию завода «Текмаш». Выставка включает 17 документов из фондов Орловского губернского правления, канцелярии орловского губернатора, городского полицейского управления, губернского совета народного хозяйства и др., в том числе фотографии из архивной коллекции.

«Выставка знакомит с ключевыми этапами развития одного из старейших промышленных предприятий области, от основания завода и до 1930 года, когда определилась специализация завода по выпуску машин для обработки волокна. С этого времени предприятие носит название «Текмаш», – пояснили в Госархиве.

История завода началась в 1854 году, когда орловские купцы Петр Николаевич и Алексей Николаевич Перелыгины основали чугуноплавильный завод. По распоряжению Орловского губернского правления от 22 апреля 1855 года им было выдано свидетельство. К 1858 году завод уже выпускал чугунные изделия для памятников, ручные веяльные машины, чугунные камины и прочее, всего на 3500 рублей. В 1880 году предприятие перешло в собственность бывшего управляющего завода Федора Гаврилова, который его расширил. На заводе теперь отливались детали к конным приводам, молотилкам для мельниц, чугунные ограды.

«После смерти Гаврилова в 1887 году заводом управляла его жена – Александра Андреевна, – продолжают в Госархиве. – В это время завод изготавливал изделия чугунного и медного литья. В 1891 году Гаврилова сдала завод в аренду купцу Немытову, а в 1899 году продала предприятие П.П. Шепелюку. В 1901 году он продал завод инженеру М.М. Хрущеву. Им был налажен выпуск двигателей внутреннего сгорания его собственной системы, организовано производство машин для обработки льна и пеньки».

Во время Первой мировой войны чугунолитейный и механический завод инженера М.М. Хрущёва изготавливал снаряды, а 22 марта 1918 года был национализирован и состоял на учете автотранспортного отдела Орловского губсовнархоза как ремонтно-автомобильный завод.

С января 1920 года завод именовался Орловскими авторемонтными мастерскими № 1, которые с мая 1920 года были мобилизованы для ремонта автомобилей и мотоциклов «Польского фронта». В июле 1920 года мастерские были объединены в 5-й государственный авторемонтный завод. В декабре 1921 года он приобрел самостоятельность и стал именоваться государственным центральным чугунолитейным заводом.

В августе следующего года губсовнархоз передал завод в аренду прежнему владельцу предприятия – инженеру Хрущеву и его сыну. К этому времени завод был разрушен и не работал. Через пару лет договор аренды был расторгнут, предприятие переименовали в государственный центральный чугунолитейный завод имени Рыкова. Затем было создано Орловское государственное металло-деревообделочное объединение «Орсельмаш», в которое помимо завода Рыкова вошел завод «Красный пахарь» (бывший Ауля). 1 февраля 1925 года «Орсельмаш» расформировали из-за убыточности, завод Рыкова использовался как литейное отделение для завода Медведева.

1 января 1930 года завод имени Рыкова был выделен в самостоятельный завод № 9 по производству машин для первичной обработки волокна. В первом полугодии 1930 года он был передан в ведение союзного треста текстильного машиностроения «Текстильмаштрест», и с тех пор называется «Текмаш».

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ИА «Орелград»