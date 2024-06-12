В Орловской области кража объединила поколения

Двое орловцев подозреваются в похищении металлоизделий.

Одному из них 27 лет, другому – 63. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Преступление произошло в Покровском районе. Объектом посягательства стали металлические изделия, которые местный житель хранил в своём дворе.

Подозреваемых установили благодаря показаниям свидетелей. Сотрудники полиции обнаружили у них похищенные предметы и изъяли их.

Впоследствии граждане собирались сдать «добычу» в пункт приёма металлолома. Возбуждено уголовное дело. Двое разновозрастных орловцев будут ждать суда на свободе, но под подписками о невыезде.

ИА «Орелград»