В Орловской области кража объединила поколения

12.6.2024 | 15:00 Криминал, Новости

Двое орловцев подозреваются в похищении металлоизделий.

Фото: ИА «Орелград»

Одному из них 27 лет, другому – 63. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Преступление произошло в Покровском районе. Объектом посягательства стали металлические изделия, которые местный житель хранил в своём дворе.

Подозреваемых установили благодаря показаниям свидетелей. Сотрудники полиции обнаружили у них похищенные предметы и изъяли их.

Впоследствии граждане собирались сдать «добычу» в пункт приёма металлолома. Возбуждено уголовное дело. Двое разновозрастных орловцев будут ждать суда на свободе, но под подписками о невыезде.

ИА «Орелград»


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