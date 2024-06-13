В Орле запустили новый спортивный проект

Он называется «СпортДвор». Инициативу реализует спортшкола «Троя» и группа компаний ОДСК.



Цель – побудить жителей города к активным занятиям физкультурой и спортом. Для этого в жилых комплексах будут проводиться бесплатные тренировки для всех желающих. На страницах организаторов в соцсетях orelstroy57 и orlenok_57 разместят обучающие видеоролики. Следуя инструкциям, можно будет проводить занятия самостоятельно. Своим опытом поделится знаменитый спортсмен Эдуард Трояновский и его команда профессиональных тренеров.

Ожидается, что «СпортДвор» соберет на придомовых спортивных площадках представителей разных поколений. Также проект призван показать горожанам, что для того, чтобы вести активный образ жизни, можно не покупать дорогостоящие абонементы в спортзалы, а просто выйти во двор.

Управляющий директор ПАО «Орелстрой» Владислав Гефель отметил, что компания возводит не просто дома, а жилые кварталы, которые оснащены как детскими площадками, так и развитой спортивной инфраструктурой.

«Все великие спортсмены, которых мы знаем, начинали именно со двора. Занимались футболом и хоккеем, просто подтягивались на турнике. Наш проект позволит на деле реализовать лозунг «спорт в массы», – отметил Владислав Гефель.

«Мы покажем всем желающим как использовать тренажеры на придомовых территориях. Простые и эффективные комплексы упражнений для всех. Надеемся, это повысит популярность дворового спорта» – рассказал чемпион мира по боксу, директор спортивной школы «Троя» Эдуард Трояновский.

Также в рамках акции орловцы смогут делиться своими личными победами в социальных сетях, используя хештег #спортдвор.

ИА “Орелград”