НКМЦ имени Круглой задолжал за инфосистему

С орловского учреждения взыскали около 700 тысяч рублей.

Такое решение принял Арбитражный суд области.

Средства взыскали в пользу белгородского ООО «СофТраст». Компания должна получить 648 тысяч рублей за свою работу, а также возмещение расходов на госпошлину – 15 тысяч 960 рублей.

Компания оказывала услуги орловскому «Родильному дому». «СофТраст» осуществлял сопровождение информационной системы «ТМ:МИС SaaS» на 2023 год. Однако денег за свою деятельность в добровольном порядке не получил.

В суде интересы НКМЦ имени Круглой представлял Департамент здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»