В Орле выставили на торги помещение в «деревянном небоскребе»

Старый дом находится на улице Карачевской.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла объявило о проведении аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества. Они назначены на 10 июля 2024 года. На торги будет выставлено пять лотов.

Вторым по величине цены на предстоящих торгах станет нежилое помещение на улице Карачевской общей площадью 131,5 квадратных метра (пом. 1, второй этаж). За него мэрия планирует выручить как минимум 6,048 миллиона рублей – такова стартовая цена. Однако стоит отметить, что этот лот уже семь раз выставлялся на торги, и ни разу не нашлось желающих за него побороться.

Экскурсовод Дарья Фурманская упоминает дом №31 по улице Карачевской в своей публикации «Старый Орел. Деревянные «небоскребы». Это один из немногих двухэтажных деревянных домов XIX века, сохранившихся до наших дней.

Что касается других лотов, то с молотка мэрия планируется пустить: нежилое помещение площадью 72,5 квадратных метра по переулку Багажному – стартовая цена составляет 2,549 миллиона рублей; нежилое помещение площадью 108,8 квадратных метра по улице Машиностроительной – 4,277 миллиона рублей; нежилое цокольное помещение площадью 47,8 квадратных метра по улице Матросова – 3,003 миллиона рублей.

ИА “Орелград”