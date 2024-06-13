В Орле выставили на торги участок под планетарий или филармонию

Желающие могут арендовать землю в переулке Межевом менее чем за полмиллиона рублей.

Участок 2В с кадастровым номером 57:25:0040217:1514 имеет площадь 1440 кв. м. Разрешенное использование – объекты культурно-досуговой деятельности. Начальная цена лота – 487 600 рублей. Шаг аукциона – 3%. Проведение торгов запланировано на 8 июня.

В проекте договора, опубликованном в ГИС «Торги» указано, что целевое назначение земельного участка: «для строительства объекта культурно-досуговой деятельности, предназначенного для размещения музея, выставочного зала, художественной галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатра и кинозала, театра, филармонии, концертного зала, планетария».

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Сроки освоения земельного участка, строительства – 4 года и 10 месяцев.

Отметим, формирование участка обсуждалось на публичных слушаниях в октябре 2023 года. Заинтересованное лицо, как его представили собравшимся, пояснил, что в здании будут располагаться классы, библиотека. Планируется учить программированию всех желающих. Объект намерена строить не какая-то известная образовательная сеть, а некий предприниматель, который заинтересован в новом виде деятельности. Один из собственников дома по Московскому шоссе предположил, что стройка на месте болотца – это верный способ затопить соседей.

Напомним, жители Наугорки недавно вместо спортзала получили магазин. И это не единичный пример в Орле.

ИА “Орелград”