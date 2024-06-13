Орловца осудили за подпольный «Маузер»

Мужчина отделался условным сроком.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело о незаконном обороте оружия рассматривал Колпнянский районный суд. 54-летнего местного жителя признали виновным по нескольким эпизодам.

Так, в декабре 2021-го орловец, находясь в доме своего покойного отца, нашёл две ёмкости с порохом и патроны к винтовке. Он присвоил небезопасные находки и перенёс их в своё жилище на постоянное хранение.

В феврале 2023-го мужчина обнаружил под полом своего дома огнестрельное оружие, изготовленное промышленным способом, карабин «Маузер» и патроны к нему. Однако он не сдал всё это государству, а оставил себе.

В итоге орловца приговорили к 2 годам и 8 месяцам условного срока. Испытательный срок составит 6 месяцев. Также мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»