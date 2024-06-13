Орловца осудили за подпольный «Маузер»

13.6.2024 | 14:15 Закон и порядок, Новости

Мужчина отделался условным сроком.

Фото: ИА «Орёлград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело о незаконном обороте оружия рассматривал Колпнянский районный суд. 54-летнего местного жителя признали виновным по нескольким эпизодам.

Так, в декабре 2021-го орловец, находясь в доме своего покойного отца, нашёл две ёмкости с порохом и патроны к винтовке. Он присвоил небезопасные находки и перенёс их в своё жилище на постоянное хранение.

В феврале 2023-го мужчина обнаружил под полом своего дома огнестрельное оружие, изготовленное промышленным способом, карабин «Маузер» и патроны к нему. Однако он не сдал всё это государству, а оставил себе.

В итоге орловца приговорили к 2 годам и 8 месяцам условного срока. Испытательный срок составит 6 месяцев. Также мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования