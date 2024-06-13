Орловский митрополит благословил патриотический автопробег

13.6.2024 | 14:35 История, Новости, Общество

Акция приурочена ко Дню памяти и скорби.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

Напомним, 22 июня исполнится 83 года с момента начала Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Орловской митрополии, автопробег организует Павел Акулов, наставник казачьего кадетского класса из Болховской гимназии-пансиона во имя преподобного Сергия Радонежского. Участники соберутся в Болхове у братской могилы 22 июня в 4 часа. Именно в это время суток и началась война.

Маршрут автопробега пройдёт через мемориал в селе Кривцово, монастырь святого Кукши, Мценск, мемориал в селе Вяжи, посёлки Залегощь и Верховье, а также Корсунскую пустынь, Покровское и Змиёвку. По пути участники посетят военные мемориалы и проведут молебны.

Пробег финиширует в Орле в парке Победы.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


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