Во Мценске увековечили память орловца, погибшего в Сирии

13.6.2024 | 14:00 Новости, Общество

Мемориальная доска будет напоминать о Михаиле Клименцове.

Фото: mcenskij-kraj.ru

Её установили на местной Спортивной школе олимпийского резерва. Об этом пишет газета «Мценский край».

Клименцов родился в 1990-м году. Он являлся выпускником этого заведения. Орловец служил в отряде специального назначения ГРУ и погиб в Сирии при выполнении воинского долга. Это произошло в 2021-м году.

На открытии выступил глава Мценска Николай Кочетаев. Также после церемонии в спортшколе стартовал открытый турнир по боксу, посвященный Дню России и памяти Михаила Клименцова.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования