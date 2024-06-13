Во Мценске увековечили память орловца, погибшего в Сирии

Мемориальная доска будет напоминать о Михаиле Клименцове.

Её установили на местной Спортивной школе олимпийского резерва. Об этом пишет газета «Мценский край».

Клименцов родился в 1990-м году. Он являлся выпускником этого заведения. Орловец служил в отряде специального назначения ГРУ и погиб в Сирии при выполнении воинского долга. Это произошло в 2021-м году.

На открытии выступил глава Мценска Николай Кочетаев. Также после церемонии в спортшколе стартовал открытый турнир по боксу, посвященный Дню России и памяти Михаила Клименцова.

ИА «Орелград»