Сотрудникам Опытной станции «Стрелецкая» задерживали зарплату

13.6.2024 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Виновное должностное лицо оштрафовано.

Опытная станция «Стрелецкая». Фото: vniizbk.ru

Проверку проводила прокуратура Орловского района. Она и выявила нарушения трудового законодательства.

Как выяснил орган надзора, задержки зарплаты происходили в филиале Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур «Опытная станция «Стрелецкая»». Учреждение находится в одноимённом посёлке Орловского муниципального округа.

Было возбуждено административное дело. Отвечать за задержки пришлось ведущему бухгалтеру по заработной плате.

В итоге должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение вынесли в Государственной инспекции труда.

ИА «Орелград»


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