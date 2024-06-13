Сотрудникам Опытной станции «Стрелецкая» задерживали зарплату

Виновное должностное лицо оштрафовано.
Проверку проводила прокуратура Орловского района. Она и выявила нарушения трудового законодательства.
Как выяснил орган надзора, задержки зарплаты происходили в филиале Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур «Опытная станция «Стрелецкая»». Учреждение находится в одноимённом посёлке Орловского муниципального округа.
Было возбуждено административное дело. Отвечать за задержки пришлось ведущему бухгалтеру по заработной плате.
В итоге должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение вынесли в Государственной инспекции труда.
ИА «Орелград»