Сотрудникам Опытной станции «Стрелецкая» задерживали зарплату

Виновное должностное лицо оштрафовано.

Проверку проводила прокуратура Орловского района. Она и выявила нарушения трудового законодательства.

Как выяснил орган надзора, задержки зарплаты происходили в филиале Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур «Опытная станция «Стрелецкая»». Учреждение находится в одноимённом посёлке Орловского муниципального округа.

Было возбуждено административное дело. Отвечать за задержки пришлось ведущему бухгалтеру по заработной плате.

В итоге должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение вынесли в Государственной инспекции труда.

ИА «Орелград»