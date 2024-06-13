УФАС предупредило 12 райадминистраций Орловщины о нарушениях

13.6.2024 | 12:31 Закон и порядок, Новости

Они касаются рекламы.

Фото: ИА “Орелград”

В данных муниципальных образованиях отсутствуют утверждённые схемы размещения рекламных конструкций. В частности, такие документы не разработаны в Верховском, Глазуновском, Дмитровском, Должанском, Краснозоренском, Кромском, Корсаковском и других районах.

Проверка проводилась по поручению из центрального аппарата ведомства.

В итоге оказалось, что около половины муниципалитетов Орловской области не озаботились данным вопросом. Между тем, отсутствие таких схем может привести к незаконной установке рекламных конструкций, а также к ограничению конкуренции.

Пока что региональное УФАС ограничилось тем, что выдало администрациям предупреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления антимонопольного ведомства.

ИА «Орелград»


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