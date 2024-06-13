На Орловщине в напечатанном посёлке будет 53 дома

Их заселят медики и педагоги.

Об этом в интервью «Орёлтаймс» рассказала глава Мценского района Екатерина Ерохина.

Напомним, речь идёт о населённом пункте, который планируется создать с помощью орловского ООО «РОКЕТ ГРУПП». «Строительное предприятие, которое печатает дома… За семь часов можно дом средней квадратуры, где-то около 35-40 квадратных метров, напечатать», – так о нём рассказал губернатор Андрей Клычков.

Как пояснила Ерохина, пока что в посёлке планируется возвести 53 дома. Там поселят работников здравоохранения и образования, однако приобрести жильё за деньги смогут все желающие.

Сейчас в районной администрации занимаются проектированием инфраструктуры. Уже получены все технические условия от заинтересованных организаций.

Также администрация района приступила к заключению договоров на изготовление проекта и сметы работ. Планируется, что документация пройдёт госэкспертизу до конца этого года. Сам посёлок построят к концу 2025-го.

ИА «Орелград»