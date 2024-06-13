В День России в Орле раздали 2 тысячи трёхцветных ленточек

13.6.2024 | 13:31 Новости, Общество

Они напомнили о символе страны – триколоре.

Фото: vk.com/oreladm

Информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Бело-сине-красные ленты раздавали в рамках акции «Российский триколор». Её проводили участники движения «Волонтёры Победы». Также акцию поддержало городское управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями.

Мероприятие проходило во всех районах города с 15 до 17 часов. Ленточки раздавали на площади и улице Ленина, в Городском и Детском парках и других местах.

ИА «Орелград»


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