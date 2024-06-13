Лох под защитой горожан

13.6.2024 | 13:33 Общество

В Орле выступили против сноса необычного серебристого кустарника.

Фото: Жанна

Красная «метка смерти» появилась на джиде (или лох узколистный), растущей в зеленой зоне у «Торговых рядов». Горожане заметили знак и задались вопросом: чем мешает молодое красивое растение, наполняющее сквер дивным ароматом.

«Каждый раз, когда гуляю там, наслаждаюсь этим запахом. …, не трогайте деревья!» – эмоционально выступил один из горожан в соцсетях.

«В данный момент этот сквер является частью Богоявленской площади, которая будет благоустроена в рамках создания мемориального комплекса “Судбищенская битва“. Ведется проектирование. Монтажные работы начнутся в этом году», – сухо проинформировала администрация Орла.

«Так сделайте это деревце частью этого мемориала! Вы же видите, что горожане неравнодушны к столь необычному представителю флоры…», – предложил один из комментаторов.

«Опять наложат плитки, навтыкают фонари-виселицы и расставят лавочки уродливого дизайна, которые через полгода облезнут. Похоже, кто-то решил оставить нас в голом поле».

На проблему попросили обратить внимание прокуратуру, СКР, депутатов. На кустарнике появилась первая красная лента как протест против вырубки. Горожане отмечают, что смогли общими усилиями спасти сквер Ермолова, рябины на улице Пионерской. А в Курской области народ вовсе остановил благоустройство на одном из объектов, защищая деревья.

Джида, или лох узколистный, – это уникальное растение, которое обладает не только красивым внешним видом, но и множеством полезных свойств. Это кустарник, который может достигать высоты до двух метров и имеет узкие листья с серебристым отливом.

Фото: Жанна

ИА “Орелград”


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