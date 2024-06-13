В Орле «Атлант» задолжал «Нашей Родине» за безопасность

Учреждение не оплатило услуги по техобслуживанию пожарной сигнализации.

В итоге конфликт пришлось решать в Арбитражном суде Орловской области.

ООО с названием «Наша Родина» должно было заниматься техническим обслуживанием систем пожарной сигнализации, установленных на объектах спортшколы «Атлант». Речь шла о помещениях на Грузовой, 1-Б, и Московской, 100.

Контракты заключались несколько лет подряд. Также в 2021-м году компания бралась за обследование системы видеонаблюдения, установленной на объекте «Атланта» на Набережной Дубровинского, 88-1.

Однако «Атлант» не заплатил «Родине» за всю проделанную работу. ООО пришлось обращаться в суд.

В итоге арбитраж признал «Атлант» виновным и взыскал с него задолженность в размере 53 тысяч 155 рублей 11 копеек и неустойку в 6 тысяч 295 рублей. Также со спортшколы истребовали возмещение расходов за юридические услуги в 9 тысяч рублей. Кроме того, суд урегулировал вопрос с оплатой госпошлины.

ИА «Орелград»