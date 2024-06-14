Четверть товаров не выдержала проверку на маркировку

Роспотребнадзор рассказал о ситуации на потребительском рынке.

В Орловской области в рамках работы по контролю за соблюдением установленных требований к обороту товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в системе «Честный знак», в текущем году было просканировано 7360 единиц различной продукции. Было установлено, что 25 процентов из них находились в обороте с нарушениями требований к маркировке, а еще 4 процента – с нарушениями требований технических регламентов.

Такие данные привели в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Сообщается также, что по итогам проведенного в этом году мониторинга торговцам было выдано 346 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. В трех случаях сотрудники ведомства подали иски о защите прав неопределенного круга потребителей. Ответчиками стали индивидуальные предприниматели, которые уже не первый раз попались на нарушениях, связанных с маркировкой товаров.

В Управлении Роспотребнадзора также рассказали, что за 2023 год и истекший период 2024 года в регионе отобрано и направлено на лабораторное исследование более 7,5 тысяч проб пищевых продуктов. Их проверяли, в том числе, на показатели фальсификации. Такую проверку не выдержали 17 проб молочной продукции, у которых были выявлены признаки фальсификации. Стоит отметить, что процент сомнительной продукции оказался довольно низким.

Тем не менее, ведомство принимало меры к нарушителям. Так, торговые предприятия, попавшиеся на реализации продуктов питания с признаками фальсификации, были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАПРФ. Производителям фальсифицированной продукции были направлены требования о проведении проверки достоверности и предоставлении сведений.

ИА «Орелград»