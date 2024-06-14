Орловцы своими силами построили свыше 500 домов

Статистики оценили темпы жилищного строительства в регионе.

В Орловской области в январе-апреле 2024 года организациями и индивидуальными застройщиками было построено в общей сложности 1465 квартир. Об этом сообщает Орелстат. Введено в эксплуатацию 121,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе в городах и поселках городского типа – 50 тысяч квадратных метров, в сельской местности – 71,7 тысячи квадратных метров.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 548 новых жилых домов общей площадью 72,5 тысячи квадратных метров, что составляет 59,6 процента от всей площади жилья, введенной в январе-апреле 2024 года, – подметили в Орелстате. – Из них 70 жилых домов площадью 5,2 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства».

Организациями-застройщиками за отчетный период времени было сдано в эксплуатацию 917 квартир в восьми многоквартирных домах общей полезной площадью 49,2 тысячи квадратных метров. Статистики также отмечают, что из общего количества введенных в действие в январе–апреле 2024 года зданий 97,4 процента составляют именно здания жилого назначения. Что касается работы отрасли в целом, что объем строительных работ, выполненных собственными силами, в январе-апреле 2024 года превысил 8 миллиардов рублей, что на 16,4 процента, в сопоставимой оценке, больше аналогичного периода 2023 года.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 2,589 миллиарда рублей, что больше объема прошлого года на 16,4 процента, в сопоставимых ценах», – резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»