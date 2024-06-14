Несуществующую белорусскую индейку выявили в Орле

Сведения о товаре были внесены в информационную систему фантомной площадкой.

В Орловской области в текущем году с помощью ФГИС «Меркурий» выявлено пять фантомных площадок, которые нелегально вводили в оборот продукты животного происхождения. Также было вскрыто девять схем легализации и нелогичных перемещений более 200 тонн подконтрольных грузов. Об этом сообщил руководитель территориального Управления Россельхознадзора Евгений Черный, выступивший с докладом на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области.

В качестве яркого примера докладчик привел случай, произошедший в Орле. Сотрудники ведомства выявлена площадку ООО «Премиум», уполномоченное лицо которой внесло в систему «Меркурий» сведения о 40 тоннах мороженой индейка с указанием несуществующих бумажных ветеринарных сопроводительных документов Республики Беларусь. Была проведена выездная проверка, однако найти указанное предприятие по адресу, который был указан в системе, не удалось.

«Выехав по месту регистрации площадки, сотрудники ведомства не нашли подтверждения фактическому ведению производственной деятельности ООО «Премиум», – уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Площадку признали фантомной и исключили из ФГИС «Цербер». Кроме того, в оперативном порядке были аннулированы записи журнала продукции, что сделало невозможной её дальнейшую реализацию на территории РФ».

Выступая на заседании комиссии, Евгений Черный также отметил, что на фоне сокращения проверочной деятельности контролировать ситуацию при обороте продукции АПК на внутреннем рынке позволяют именно информационные системы Россельхознадзора.

ИА «Орелград»