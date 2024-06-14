Дело о коррупции в орловском техникуме передано в суд

В преступлениях обвиняются две орловчанки – бывшие руководители техникума имени Русанова.

Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. В ближайшее время дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Орла.

Обвиняемые – экс-директор Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова и его бывший заместитель. Первой фигурантке вменяются мошенничество и взяточничество. Второй – мошенничество, получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

В деле не один эпизод. Так, в 2020-м году замдиректора дала подчинённым незаконные указания. Они касались посещаемости и успеваемости участников программы по переподготовке и дополнительному профессиональному образованию (по одному из направлений).

Фактически они не посещали лекции с октября по декабрь. Однако в итоге смогли скрыть прогулы и получить положительные оценки за якобы сданные ими экзамены. На деле они либо вообще не явились на испытания, либо пришли, но не смогли выполнить экзаменационные задания.

В итоге федеральный бюджет необоснованно оплатил договоры на обучение на общую сумму около 1,4 миллиона рублей.

Также, по текущей версии, замдиректора орловского суза несколько раз собирала со студентов деньги, которые выплачивались им в виде материальной помощи. Орловчанка мотивировала это необходимостью закупить материалы для проведения экзаменов. Кроме того, женщина требовала, чтобы сотрудники техникума составляли заявления о выдаче им бюджетных средств на различные цели, а затем передавали ей полученные деньги.

«Всего мошенническим путем заместитель директора получила более 800 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», – указали в прокуратуре.

ИА «Орелград»