Орловчанка попала под собственную машину

Пришлось обращаться в больницу.

Не совсем обычное ДТП произошло накануне. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГАИ Орловской области.

В полицию поступило сообщение из Ливенской ЦРБ. Оказалось, что в медицинское учреждение обратилась 34-летняя женщина, попавшая под автомобиль. В МВД захотели узнать обстоятельства дорожного происшествия.

Оказалось, что орловчанка угодила под собственную машину – «девятку» (ВАЗ-21099). Женщина находилась дома на дворовой территории. Она поставила машину на ручник и вышла из неё. В этот момент «девятка» самопроизвольно начала движение.

Женщина попыталась остановить автомобиль и получила травмы. Однако в итоге госпитализация ей не понадобилась.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. Различные повреждения получили шестеро человек.

ИА «Орелград»