Орловчанка попала под собственную машину

Пришлось обращаться в больницу.
Не совсем обычное ДТП произошло накануне. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГАИ Орловской области.
В полицию поступило сообщение из Ливенской ЦРБ. Оказалось, что в медицинское учреждение обратилась 34-летняя женщина, попавшая под автомобиль. В МВД захотели узнать обстоятельства дорожного происшествия.
Оказалось, что орловчанка угодила под собственную машину – «девятку» (ВАЗ-21099). Женщина находилась дома на дворовой территории. Она поставила машину на ручник и вышла из неё. В этот момент «девятка» самопроизвольно начала движение.
Женщина попыталась остановить автомобиль и получила травмы. Однако в итоге госпитализация ей не понадобилась.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. Различные повреждения получили шестеро человек.
ИА «Орелград»