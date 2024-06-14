Работу орловских заказчиков сочли формальной

Городская КСП озвучила итоги аудита в сфере закупок.

Контрольно-счетная палата города Орла в плановом режиме провела аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг за 2023 год. Всего объектами проверки стали шесть муниципальных учреждений, предприятий и акционерных обществ. Аудиторы изучили 517 заключенных ими контрактов на общую сумму 1,873 миллиарда рублей. Нарушения были выявлены при заключении 387 контрактов на общую сумму 395,08 миллиона рублей. Так, только на стадии планирования нарушения были установлены при 117 закупках.

Проверяющие пришли к выводу, что основными причинами выявленных нарушений являются «формальное отношение заказчиков к планированию закупок, несоблюдение должностными лицами, ответственными за ведение закупок, положений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц». Наиболее типичные нарушения, выявленные по итогам аудита в сфере закупок, таковы: несвоевременное размещение, а также не размещение в Единой информационной системе информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

На втором месте – заключение договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг без применения конкурентных способов определения поставщика. Замыкает тройку самых популярных нарушений приобретение товаров, работ и услуг по завышенным ценам. Аудиторы в своем отчете отмечают, что при обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) не используются методические рекомендации, утвержденные приказом Минэкономразвития России.

Также указано на недостаточный уровень внутреннего контроля заказчиков за соблюдением законодательства о контрактной системе, низкий уровень контроля заказчика при исполнении контрактов, в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контрактам. Сетуют аудиторы и на неприменение мер ответственности по контрактам, то есть в ряде случаев с недобросовестных подрядчиков не взыскиваются неустойки, пени и штрафы.

По итогам аудита городская КСП выдвинула ряд предложений по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера. Так, для исключения необоснованного завышения НМЦК, приводящего к отвлечению бюджетных средств, КСП призывает исключить формальный подход. Аудиторы предлагают проводить мониторинг потенциальных подрядчиков, а также использовать ценовую информацию из реестра по контрактам, в рамках исполнения которых е взыскивались неустойки в связи с их неисполнением.

В интересах муниципального образования «Город Орел» КСП предлагает при осуществлении закупок и заключении контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг предусматривать максимально возможные размеры обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. Кроме того, аудиторы советуют обеспечивать качественное направление закупок с учетом характера выполняемых работ (сезонность и другие условия), усилить контроль за закупками и за своевременностью оплаты заказчиками поставленных товаров, своевременно взыскивать неустойки с поставщиков услуг в связи с неполным и несвоевременным выполнением условий контрактов.

ИА «Орелград»