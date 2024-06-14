В Орловской области более 3000 исполнительных производств по лекарствам

«Мне кажется, мы в этом плане рекордсмены по всей стране», – посетовал Андрей Клычков.

Вопрос лекарственного обеспечения обсуждали на совещании с главами муниципальных образований 13 июня. Депздрав зарезервировал 10 миллионов рублей на исполнение судебных решений, сообщил исполняющий обязанности руководителя Владимир Николаев.

«Порядка 25 миллионов – это остатки, которыми будем решать вопрос по необходимости закупки в конце года. Чтобы не было просрочки», – пояснил глава депздрава.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что подход должен быть «несколько другого порядка».

«Не в конце года. Эти закупки должны определяться по мере необходимости и на основании заявок лечебных учреждений. Для этого необходимо вести работу с главными врачами, чтобы они понимали: что выписывают, какие медицинские наименования есть на рынке», – отметил Андрей Клычков.

Также губернатор поделился статистикой с координационного совещания по правоохранительной деятельности и обеспечению безопасности.

«Там прозвучала одна цифра замечательная: 89% исполнительных производств – это лекарства. У нас там почти 3000, которые пожизненно приняты, исполнительные листы. То есть они не будут отменены ровно до того момента, пока не будет человек обеспечен лекарствами».

Андрей Клычков призвал с каждым конкретным случаем работать индивидуально. Например, у пациента поменялось наименование лекарства и план лечения. Кто-то умер …

«Я вам дополнительно план задач просто определяю, – обратился глава региона к Владимиру Николаеву. – В отношении каждого исполнительного листа необходимо провести работу. Если поменялось лекарство, то нужно вносить изменения в исполнительный лист через судебное решение. <…> Статистика выглядит удивительно. Мне кажется, мы в этом плане рекордсмены по всей стране. Даже знаем, кто эти рекорды стимулировал», – сказал Клычков, но фамилии называть не стал.

Депздраву назначены два типа KPI (ключевые показатели эффективности).

«Первое, самое главное, – обеспечение лекарственными препаратами. Второе – обеспечение исполнением исполнительных производств», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, в мае КСП Орловской области сообщила о просроченных лекарствах на 40 миллионов рублей. В марте Орловщину отчитали за медикаменты при Владимире Путине. Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на коллегии, упомянул нашу область. Уничтоженные из-за истекшего срока годности препараты стоили около 11 млн рублей.

ИА “Орелград”