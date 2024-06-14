Путин назначил новых орловских судей

Изменения коснутся нескольких районов.

Президент России подписал указ о назначении судей в ряде регионов России, в том числе, в Орловской области. Соответствующий документ размещён на федеральном сайте правовой информации.

Так, председателем Кромского районного суда стал Игорь Гончаров. Он будет занимать должность на протяжении шести лет. Ранее Гончаров работал судьёй в Заводском районном суде города Орла.

Новым судьёй Кромского райсуда назначен Мирослав Зубаков. До этого момента он занимал должность мирового судьи участка №1 по Ливнам и Ливенскому району.

Также новый судья назначен в Новодеревеньковском райсуде – это Ираклий Никабадзе. Ранее он служил в качестве старшего помощника прокурора Советского района города Орла.

ИА «Орелград»