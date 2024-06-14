Путин назначил новых орловских судей

14.6.2024 | 13:58 Закон и порядок, Новости

Изменения коснутся нескольких районов.

Фото: ИА “Орелград”

Президент России подписал указ о назначении судей в ряде регионов России, в том числе, в Орловской области. Соответствующий документ размещён на федеральном сайте правовой информации.

Так, председателем Кромского районного суда стал Игорь Гончаров. Он будет занимать должность на протяжении шести лет. Ранее Гончаров работал судьёй в Заводском районном суде города Орла.

Новым судьёй Кромского райсуда назначен Мирослав Зубаков. До этого момента он занимал должность мирового судьи участка №1 по Ливнам и Ливенскому району.

Также новый судья назначен в Новодеревеньковском райсуде – это Ираклий Никабадзе. Ранее он служил в качестве старшего помощника прокурора Советского района города Орла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования