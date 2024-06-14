Орловцам расскажут, на что были потрачены 58 миллиардов рублей

Облсовет проведет публичные слушания по исполнению бюджета.

Публичные слушания Орловского областного Совета народных депутатов по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2023 год состоятся 25 июня в 10 часов в малом зале здания администрации Орловской области. Об этом сообщили в региональном парламенте. Отчет опубликован в свободном доступе, ознакомиться с ним может любой желающий. Согласно ему доходы областного бюджета за 2023 год составили 56,717 миллиарда рублей, что на 4,566 миллиарда рублей больше, чем было в 2022 году.

При этом налоговые и неналоговые доходы были исполнены в сумме 32,952 миллиарда с приростом к 2022 году на 3,371 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 23,764 миллиарда рублей, увеличившись на 1,194 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета по итогам 2023 года составили 58,413 миллиарда, или на 5,703 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Авторы отчета подчеркивают, что в полном объеме финансировались социально значимые расходы.

Например, только на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было израсходовано 9,916 миллиарда рублей, показатель 2022 года в данном случае был превышен на 1,235 миллиарда рублей, или на 14,2 процента. Расходы областного бюджета на социально-культурную сферу составили 34,502 миллиарда рублей, или 59,1 процента от общего объема бюджетных затрат. При этом расходы на национальную экономику составили 16,037 миллиарда рублей, что почти в 1,3 раза больше уровня 2022 года.

На жилищно-коммунальное хозяйство в прошлом году из регионального бюджета было выделено 3,497 миллиарда рублей, показатель предыдущего года был превышен более чем в 2 раза. Муниципальным образованиям область выделяла межбюджетные трансферты, их совокупный объем составил 21,906 миллиарда рублей. Здесь стоит отметить, что города, районы и округа получили из области на 21,9 процента средств больше, чем годом ранее.

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ИА «Орелград»