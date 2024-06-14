Орловские таксисты массово легализовались

Они стали самозанятыми либо заключили официальные трудовые договоры.

Как сообщило Управление ФНС России по Орловской области, региональное ведомство в феврале 2024 года присоединилось к отраслевому проекту ФНС России «Такси». Он направлен на легализацию отношений и оборота в сфере пассажирских перевозок. В результате проведенных мероприятий 1712 водителей одного из крупных агрегаторов такси зарегистрировались в качестве самозанятых, либо оформили трудовые договоры. «До начала проведения управлением информационной работы в указанной сфере их количество составляло 630 водителей», – уточнили в пресс-службе УФНС.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в регионе активно ведется работа по легализации отношений и денежного оборота в сфере пассажирских перевозок. Совместные мероприятия проводятся с крупными агрегаторами такси. Водителей понуждают подтвердить свой налоговый статус, для чего нужно либо зарегистрироваться в качестве самозанятого, либо оформить свои трудовые отношения с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями соответствующим договором.

Кроме того, налоговики изучают работу индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими автобусными перевозками в городском и пригородном сообщении. Уже первые результаты показали, что налоги они платят по упрощенной системе или покупают патенты на ведение предпринимательской деятельности в своей сфере. При этом анализ расчетных счетов выявил «факт перечисления третьим лицам, которые оказывали услуги по договорам поручения».

«Данная выручка исключает возможность применения патентной системы налогообложения, – пояснили в Управлении ФНС. – Кроме того, в ходе проверки транспортных средств, находящихся в собственности ИП, а также указанных в патенте на оказание услуг по перевозке пассажиров и транспортных средств, установлены значительные расхождения по количеству транспортных средств и количеству наемных работников. Налогоплательщикам, по которым выявлены несоответствия, направлены уведомления о вызове в налоговый орган для дачи пояснений».

ИА «Орелград»