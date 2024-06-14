В Орле на Комсомольской ограничат движение

Неудобства придётся терпеть около полутора месяцев.

Ограничения вводятся с сегодняшнего дня до 26 июля. Проблемным станет участок между перекрёстками с Карачевским шоссе и улицей Красина.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. «Рассчитываем на ваше понимание», – добавили представители орловских чиновником.

Напомним, что ограничения не означают полного перекрытия движения. Просто в отдельные периоды времени на улице будет работать спецтехника, что и создаст дополнительные сложности для водителей и пешеходов.

Известно, что на данном участке дороги будут проводиться работы по установке нового светового оборудования.

ИА «Орелград»