Власти обратили внимание на износ теплосетей

Около 3 процентов сетей теплоснабжения ежегодно признаются аварийными.

Правительство Орловской области обратило внимание на состояние объектов коммунального хозяйства, сообщив, что актуальной остается проблема его ветшания. Согласно официальным данным, более 40 процентов линейных объектов нуждается в обновлении. Ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признаются аварийными, при этом обновляется не более 1-2 процентов. Для решения этой проблемы правительство утвердило программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» со сроком действия по 2029 год включительно.

«Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной аварийности, что подтверждается данными системы мониторинга коммунальных аварий жилищно-коммунального хозяйства, – говорится в паспорте программы. – Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Орловской области, обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства первостепенное значение имеет модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

В правительстве региона считают, что для предотвращения деградации систем инженерно-технического обеспечения необходимо для ускоренного обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства обеспечить ежегодный уровень замены сетей инженерно-технического обеспечения не ниже 5 процентов их общей протяженности. Именно такой целевой индикатор поставлен в этом году перед органами местного самоуправления.

Напомним, что недавно правительство региона приняло постановление о подготовке Орловской области к отопительному сезону 2024-2025 годов. Властям на местах было рекомендовано провести техническое обследование сетей теплоснабжения и заменить 5 процентов из них. Однако рекомендация не всегда является приказом. Замена обветшавших сетей во многом зависит от финансирования, которое зачастую оставляет желать лучшего.

ИА «Орелград»