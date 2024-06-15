Власти обратили внимание на износ теплосетей

15.6.2024 | 9:00 Важное, ЖКХ, Новости

Около 3 процентов сетей теплоснабжения ежегодно признаются аварийными.

Фото: vk.com/orel_quadra

Правительство Орловской области обратило внимание на состояние объектов коммунального хозяйства, сообщив, что актуальной остается проблема его ветшания. Согласно официальным данным, более 40 процентов линейных объектов нуждается в обновлении. Ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признаются аварийными, при этом обновляется не более 1-2 процентов. Для решения этой проблемы правительство утвердило программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» со сроком действия по 2029 год включительно.

«Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной аварийности, что подтверждается данными системы мониторинга коммунальных аварий жилищно-коммунального хозяйства, – говорится в паспорте программы. – Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Орловской области, обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства первостепенное значение имеет модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

В правительстве региона считают, что для предотвращения деградации систем инженерно-технического обеспечения необходимо для ускоренного обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства обеспечить ежегодный уровень замены сетей инженерно-технического обеспечения не ниже 5 процентов их общей протяженности. Именно такой целевой индикатор поставлен в этом году перед органами местного самоуправления.

Напомним, что недавно правительство региона приняло постановление о подготовке Орловской области к отопительному сезону 2024-2025 годов. Властям на местах было рекомендовано провести техническое обследование сетей теплоснабжения и заменить 5 процентов из них. Однако рекомендация не всегда является приказом. Замена обветшавших сетей во многом зависит от финансирования, которое зачастую оставляет желать лучшего.

ИА «Орелград»


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