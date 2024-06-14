Покусанная собаками орловчанка отсудила компенсацию

Ответчиком стала администрация города Орла.

Северный районный суд города Орла удовлетворил исковые требования местной жительницы. Последняя просила о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного ей укусами бродячих собак. Как пояснили в пресс-службе суда, в иске девушка указала, что в декабре 2023 года с ней произошел неприятный инцидент. В тот день она, как обычно, возвращалась с работы. Девушка из маршрутки на остановке на улице Раздольной, в этот момент на нее напала стая бродячих собак.

«Несмотря на попытки защититься, собаки успели ее укусить несколько раз в левую ногу и область ягодиц, – следует из информации суда. – Орловчанка обратилась в городскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь, также был начат курс лечения уколами от бешенства. Кроме причинения вреда здоровью, в результате нападения собак истцу был причинен материальный ущерб в виде порванной куртки и джинсов, понесены расходы на приобретение лекарственных препаратов».

В процессе приняли участие несколько ответчиков: МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», компания «Экосервис» и администрация Орла. Девушка просила взыскать с них материальный ущерб, оцененный ею в 7436 рублей, и компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей. Представитель компании в суд не явился, а представители мэрии и «Спецавтобазы» считали, что они являются ненадлежащими ответчиками по делу.

«Суд, изучив представленные доказательства, частично удовлетворил исковые требования истца, взыскав с МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» в пользу орловчанки компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и материальный ущерб в сумме 7436 рублей, – сообщает пресс-служба Северного районного суда. – В остальной части исковых требований к администрации Орла и ООО «Экосервис» отказал. Решение не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»