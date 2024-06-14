В Орловской области выявлены новые земли под строительство

14.6.2024 | 13:24 Новости, Строительство

Об этом сообщили в Управлении Росреестра.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в ведомстве, на данный момент практически во всех муниципальных образованиях есть свободные земельные участки, пригодные для строительства как индивидуальных, так и многоквартирных домов.

Земля может предоставляется как гражданам, так и застройщикам. Перечень постоянно пополняется новыми территориями. Информационная база формируется в рамках проекта «Земля для стройки» и госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

По результатам очередного заседания оперативного штаба в базу включено ещё около 420 гектаров под индивидуальное строительство и ещё около 80 гектаров под размещение многоквартирных домов. В основном, участки находятся в Орле, Ливнах и Мценске, а также в Колпнянском, Новодеревеньковском, Урицком, Ливенском и Мценском районах.

На данный момент таким образом в хозяйственный оборот вовлечено около 35 гектаров ранее выявленных земель.

«В Орловской области реализация проекта «Земля для стройки» началась с 2020 года, и работа по выявлению новых земельных участков и территорий для их вовлечения в гражданский оборот продолжается. С созданием «банка земли» у жителей нашего региона появилась возможность быстро и просто получить земельный участок для строительства жилья, который можно выбрать самостоятельно», – отметила Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра.

Онлайн платформа проекта «Земля для стройки» размещена на Публичной кадастровой карте. Любое заинтересованное лицо в режиме реального времени может подобрать подходящий участок и отправить заявку в уполномоченный орган.

ИА «Орелград»


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