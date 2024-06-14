В Орле возбудят дело в связи с необеспечением инвалида лекарствами

14.6.2024 | 13:50 Важное, Медицина, Новости

Такое указание дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Фото: ИА «Орелград»

В приёмную Александра Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась 57-летняя жительница Орла. Известно, что она является инвалидом и страдает от онкологического заболевания.

В течении длительного времени женщина не получала жизненно необходимый лекарственный препарат. Это оправдывалось отсутствием средств на закупку.

В связи с этим состояние здоровья орловчанки ухудшается.

На данный момент в Следственном Управлении Следственного Комитета России по Орловской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Информационном центре СКР.

ИА «Орелград»


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