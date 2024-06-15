Из Орловской области выдворят подозрительного иностранца

Мужчина пытался остаться в России, апеллируя к родственным связям.

Судебная коллегия апелляционной инстанции Орловского областного суда оставила без изменения постановление Новодеревеньковского районного суда о привлечении иностранного гражданина к административной ответственности. Гражданин Узбекистана получил административный штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и дополнительное наказание в виде принудительного выдворения за пределы нашей страны.

Как уточнили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда, было установлено, что гражданин Узбекистана не выполнил законные требования уполномоченного участкового полиции. Как следует из материалов административного дела, в тот момент иностранец находился в отделе полиции Новодеревеньковского района. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования, поскольку внешние признаки указывали на состояние опьянения, причем не алкогольного, а наркотического.

В материалах дела внешние признаки описаны в виде неустойчивой позы, нарушения речи, выраженного дрожания пальцев рук, при этом запаха алкоголя изо рта не было. «Указанные причины свидетельствовали о его нахождении в состоянии опьянения, предположительно вызванного употреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», – следует из информации суда.

После отказа от прохождения медицинского освидетельствования участковый завел на иностранца дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). В судебном заседании иностранец от дачи пояснений отказался. Однако было установлено, что на территории России он находится с марта 2018 года, не имея на то законных оснований. Мужчина не обращался с заявлением о приеме в гражданство РФ. Ранее его уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

«Таким образом, до настоящего времени он не предпринял никаких действий для получения гражданства Российской Федерации», – к такому выводу пришел суд. Иностранец, желая остаться в России, в апелляционной жалобе указал, что в Новодеревеньковском районе у него проживают дочь и внук, которые являются гражданами РФ и с которыми он поддерживает отношения. На этом основании просил отменить дополнительное наказание в виде его выдворения из страны. «Однако в материалах административного дела имеются сведения, что привлекаемое лицо с родной дочерью никаких отношений длительное время не поддерживает. Постановление вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»