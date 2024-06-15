Орловца осудили за две емкости с взрывчаткой

Мужчина незаконно хранил у себя дома порох промышленного изготовления.

Покровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, признав его виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Было установлено, что осужденный в официальном порядке не зарегистрирован в качестве владельца гражданского огнестрельного оружия. Однако у него дома правоохранители нашли две металлические емкости с пригодным к использованию взрывчатым веществом – порохом промышленного изготовления.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 20 000 рублей, – сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры Орловской области. – Приговор районного суда не вступил в законную силу».

Чуть ранее житель Залегощенского района был признан виновным в незаконном приобретении и хранении основных частей огнестрельного оружия. По приговору ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев, причем вердикт уже вступил в законную силу.

Денежное вознаграждение выплачивается гражданам, добровольно сдавшим орудие в полицию или Росгвардию. Размер вознаграждения зависит от вида и степени сохранности принесенного. Так, за боевое ручное стрелковое оружие можно получить 15 000 рублей за единицу, за охотничье и спортивное оружие – 10 000 рублей, за охотничье пневматическое оружие – 8000 рублей, за ручное реактивное оружие и гранатометы — 15 000 рублей, за газовые револьверы и пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, — 5000 рублей.

Взрывчатые вещества, кроме пороха, оцениваются в 1500 рублей за 100 грамм, самодельное огнестрельное оружие — 2000 рублей за единицу, детонаторы — 500 рублей за единицу, порох — 50 рублей за 100 грамм, боеприпасы к оружию с нарезным стволом — 30 рублей за единицу, боеприпасы к гладкоствольному оружию — 15 рублей за одну единицу. За основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) предусмотрена выплата 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

ИА «Орелград»