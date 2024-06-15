Суд обязал облздрав компенсировать льготникам покупку лекарств

Сразу несколько однотипных исков удовлетворил суд Глазуновского района.

Как пояснили в пресс-службе суда, ряд исков был подан прокурором Глазуновского района, действовавшим в интересах местных жителей. Ответчиком по этим делам выступил департамент здравоохранения Орловской области. Во всех исках прокурор просил обязать департамент обеспечить местных жителей назначенными им лекарственными препаратами и взыскать с него убытки, которые понесли граждане. Подаче исков предшествовала проверка исполнения законодательства об обеспечении лекарственными препаратами льготников за счет бюджетных средств.

Было установлено, что на учете в Глазуновской ЦРБ стоят граждане, которые по медицинским показаниям, по назначению врача имеют право на получение государственной социальной помощи и нуждаются в получении льготных лекарственных препаратов. Однако, как установил суд, рецепты на бесплатное получение лекарств врачи выписывали, но аптеки их не отпускали. Рецепты на ряд лекарств, жизненно необходимых больным гражданам, были поставлены на так называемое отсроченное исполнение.

«Тем самым фактически граждане лишались возможности использовать предоставленное им право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами за счет бюджетных денежных средств, возможности регулярного приема препаратов, – к такому выводу пришли в прокуратуре. – Лекарственные препараты, которые должны быть предоставлены бесплатно, в соответствии с назначением врача и схемой лечения, приобретались за собственные денежные средства граждан, тем самым было нарушено право на бесплатное получение лекарственных средств».

Прокурор также указал, что «не обеспечение указанной категории лиц лекарственными препаратами создает условия, угрожающие их жизни и здоровью, нарушает конституционное право на своевременное получение лекарственных препаратов, необходимых для поддержания здоровья». Изучив представленные материалы, Глазуновский районный суд с выводами прокурора согласился и исковые требования удовлетворил.

Департамент здравоохранения Орловской области обязали обеспечить бесплатное предоставление льготникам лекарственных препаратов в необходимом количестве, постоянно на весь период лечения, вплоть до их отмены лечащим врачом. Подчеркнем, что в этой части решения суда обращены к немедленному исполнению. Что касается убытков, то и здесь суд согласился с требованиями прокурора. Департаменту здравоохранения за счет казны Орловской области придется возместить льготникам расходы, которые они понесли, покупая лекарства за свой счет. «Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке», – уточнили в пресс-службе Глазуновского районного суда.

ИА «Орелград»