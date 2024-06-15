Орловчанка пять лет незаконно получала социальные выплаты

Теперь ей придется вернуть государству все, что она получила.

Как сообщает пресс-служба Болховского районного суда Орловской области, рассмотрено очередное уголовное дело о хищении бюджетных средств. Перед судом предстала местная жительница, обвиненная в совершении преступления в рамках части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с социальными выплатами). Как установили следствие и суд, еще в начале 2018 года женщина обратилась в органы социальной защиты населения с заявлением на предоставление ей ежемесячных выплат за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Выплаты она оформила не только на себя, но и на каждого своего ребенка. Деньги от государства женщина получала до самого конца 2023 года. За это время за счет средств федерального бюджета ей было выплачено 308 027 рублей 82 копейки. Однако проведенная в этом году правоохранительными органами проверка показала, что женщина и ее дети в указанный период времени не проживали на «зараженной» вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территории постоянно.

Следовательно, права на получение указанных выплат они не имели. Государство помогает только тем, кто постоянно проживает или работает в зоне с льготным социально-экономическим статусом. На самом деле женщина и ее дети были лишь прописаны на такой территории, а проживали в другом месте, не имеющем особого статуса. В связи с этим следствие посчитало, что женщина указанную выше сумму из федерального бюджета похитила, так как действовала умышленно, зная, что права на соцпомощь у нее нет.

Более того, ее признали виновной в хищении бюджетных средств в крупном размере. Приговором Болховского районного суда она была признана виновной в совершении крупного мошенничества, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, Кроме того, женщину обязали вернуть государству все, что она получила незаконным путем, то есть 308 027 рублей 82 копейки. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – уточнили в пресс-службе суда.

Как уже писал «Орелград», чуть ранее Болховский райсуд рассмотрел аналогичное уголовное дело в отношении другой местной жительницы. Она попалась на таком же преступлении, но сумма похищенных средств была крупнее – 522 645 рублей 35 копеек. Приговором с учетом апелляционного определения Орловского областного суда женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере 145 000 рублей и удовлетворены граждански иски государственных органов на сумму 522 645 рубля 35 копеек.

ИА «Орелград»