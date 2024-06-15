Орловцу дали год условно за поддельные права

Фальшивое удостоверение водитель предъявил сотруднику полиции.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, действия которого были квалифицированы по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо поддельного водительского удостоверения). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца условно с испытательным сроком на 1 год, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

Как следует из материалов дела, подсудимый, «преследуя цель использования водительского удостоверения, предоставляющего ему право управления транспортными средствами», приобрел права у неустановленного следствием лица. Бланк водительского удостоверения, заполненный на его имя, был изготовлен не уполномоченным на это предприятием «Гознак», а выполнен способом обыкновенной цветной струйной печати.

Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимый отлично знал о том, что его водительское удостоверение «является заведомо поддельным». Несмотря на это, в сентябре 2023 года он был остановлен для проверки на дороге, по которой двигался за рулем своего личного автомобиля. Сотрудники ОГИБДД, которым он предъявил удостоверение, усомнились в подлинности документа. Они проверили его по базе данных и выяснили, что права являются «липовыми».

«При рассмотрении уголовного дела подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал, – рассказали в пресс-службе Колпнянского районного суда. – При назначении наказания подсудимому суд учел наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда».

ИА «Орелград»