Угрожавший стрелять по полиции орловец отделался штрафом

15.6.2024 | 18:05 Закон и порядок, Новости

Дело в отношении хулигана рассмотрел суд в Дмитровске.

Фото: vk.com/depnadzororel

Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Органы предварительного расследования считали, что дмитровец угрожал применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Из материалов дела следует, что в середине апреля 2024 года в дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району позвонила женщина. Она сообщила, что ее сожитель скандалит. Сам мужчина успел добавить, что «он вооружен и у него в заложниках жена, а также, что он убьет детей, жену, себя и будет стрелять по сотрудникам полиции». Полиция отреагировала на сигнал, и к месту происшествия прибыл наряд. Скандалист находился во дворе. Он действительно оказался вооружен – в руках у него был изготовленный промышленным способом пневматический газобаллонный пистолет.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев полицейских, он нацелил на них пистолет и пригрозил: «Я вас завалю». Сотрудники полиции реально восприняли угрозу применения насилия со его стороны, поскольку хорошо знали человека. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. К тому же он был нетрезв и агрессивно настроен по отношению к сотрудникам полиции. Пневматический пистолет калибра 4,5 мм в его руках представлял угрозу.

Впрочем, сотрудникам полиции удалось задержать и обезоружить дебошира. В судебном заседании он виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и раскаялся в содеянном, просил о применении особого порядка судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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