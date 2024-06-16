Суд наказал орловца, угрожавшего брату убийством

Мужчина также угнал автомобиль брата и угодил на нем в ДТП.

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ. В первом случае мужчину обвинили по часть 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Во втором случае обвинение было предъявлено по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Примечательно, что в обоих случаях жертвой преступника стал его родной брат. Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, первое из двух преступлений было совершено в начале ноября 2023 года Подсудимый, находясь в состояния опьянения, вызванного употреблением алкоголя, на почве внезапно возникшего конфликта с братом решил ему пригрозить. Он схватил кухонный нож и направил его в сторону родственника, пригрозив его убить.

Второе преступление было совершено в конце ноября 2023 года. Подсудимый вновь находился в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз он неправомерно завладел автомобилем брата, то есть совершил угон без цели хищения. На угнанной машине нетрезвый водитель совершил ДПТ – не справившись с управлением, допустил наезд на дерево. Суд признал его виновным по обоим эпизодам преступной деятельности. Так, за угрозу убийством орловец получил наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов, а за угон его приговорили к штрафу в размере 40 000 рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»