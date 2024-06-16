Дома культуры под Орлом оказались небезопасными

Суд обязал оборудовать их системами оповещения об угрозах.

Новосильский районный суд Орловской области удовлетворил административные исковые требования местного прокурора, просившего об оборудовании зданий сельских домов культуры и сельских клубов системами экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Ответчиками по делу выступили районный отдел культуры и архивного дела, межмуниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Новосильское культурно-досуговое объединение» и администрация Новосильского района.

Проведенная ранее прокурорская проверка показала, что на территории района нарушаются требования законодательства об антитеррористической защищенности учреждений культуры. Сами требования, как и формы паспортов безопасности были утверждены постановлением правительства Российской Федерации еще в феврале 2017 года. Документом тогда были введены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры.

В данном случае проверенные сельские дома культуры относятся к третьей категории опасности. Это означает, что они должны быть оборудованы системами экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Но проверка показала, что здания Новосильского района таких систем не имеют, что «снижает антитеррористическую защищенность учреждений и создает угрозу безопасности жизни работников и посетителей».

Кроме того, отсутствие систем оповещения, по мнению прокуратуры, нарушает гарантированные государством конституционные права на безопасность, защиту жизни и здоровья. Как пояснили в пресс-службе Новосильского районного суда, исковые требования Новосильского межрайонного прокурора были удовлетворены. Администрации района и отделу культуры и архивного отвели 8 месяцев на выделение необходимого финансирования.

ММБУК «Новосильское культурно-досуговое объединение» обязали в течение трех месяцев со дня поступления денег оборудовать здания сельских домов культуры и сельских клубов указанными системами оповещения. Однако решения в законную силу еще не вступили, а указанные выше 8 месяцев начнут отсчитываться со дня вступления решений в силу. Не исключено, что проигравшая сторона решит обжаловать их в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»