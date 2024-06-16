В Ливнах отменили традиционное награждение «лиц года»

На смену привычной торжественной церемонии придет Галерея Славы.

Глава Ливен Сергей Трубицин признал утратившим силу постановление администрации города «Об утверждении положения о награждении на ежегодной торжественной церемонии «Лица года». Как следует из документа, решение принято в связи с утверждением постановления «О Галерее трудовой Славы города Ливны». Речь идет об архитектурной конструкции, созданной в целях поощрения и общественного признания граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие города, школьников и воспитанников учреждений культуры и спорта за значимые достижения в учебной, научной, спортивной и творческой деятельности.

«Галерея представляет собой стационарную архитектурную конструкцию стендового типа, которая расположена рядом с домом №25 по улице Ленина следует из ее описания. – Галерея имеет цельносборную конструкцию из укрупненных элементов, представленных правым блоком, центральной декоративной частью и левым блоком».

Правый блок – двухсекционная конструкция, содержащая 28 рамок фотографий. Она и называется «Галерея трудовой Славы». А левый блок – односекционная конструкция, содержащая 14 рамок фотографий, называется «Юные таланты». Центральная часть является объединяющей, содержащей изображение герба города Ливны и «высказывание известного российского деятеля, связанное с поощрением труда».

Длина галереи составляет 28 метров. Фоторамки являются съемными для замены фотографий и располагаются в нише галереи. Занесение фотопортретов на нее осуществляется сроком на один год. Повторно гражданин может попасть на стенд не ранее, чем через пять лет после предыдущего попадания. Правда в исключительных случаях, по решению комиссии по определению кандидатов для занесения на «Галерее трудовой Славы города Ливны», срок повторного размещения фото может быть изменен.

«Гражданину, чей фотопортрет занесен на галерею, вручается свидетельство о занесении на «Галерею трудовой Славы города Ливны» в ходе торжественной церемонии награждения «Лица года», приуроченной к празднованию Дня города Ливны, – поясняется в постановлении властей. – 7. Оформление свидетельств, организация их вручения и учет лиц, чьи фотопортреты занесены на галерею, осуществляется администрацией города Ливны».

ИА «Орелград»