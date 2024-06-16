Орловца наказали 40-кратным штрафом за мелкую кражу

Мужчина буквально поплатился за уличную находку.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Его обвинили в хищении денежных средств с чужой банковской карты. Обстоятельства преступления описала пресс-служба суда. Так, было установлено, что в марте 2024 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал в городском сквере. Так он нашел оброненную другим местным жителем банковскую карту, оснащенную чипом бесконтактной оплаты. Как известно, с помощью такой карты можно совершать покупки на сумму до 1000 рублей без введения пин-кода.

«Подсудимый по собственной инициативе решил не возвращать банковскую карту законному владельцу, а имеющиеся на счете денежные средства истратить на собственные нужды, – сообщили в суде. – Впоследствии банковскую карту потерпевшего подсудимый использовал посредством бесконтактной оплаты при приобретении товаров и спиртного в магазине».

Следствие и суд подсчитали, что преступник причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 509 рублей 77 копеек. Кстати, всю эту сумму он вернул, что было учтено при вынесении приговора. К тому же подсудимый полностью признал свою вину в совершении вмененного ему деяния. Действия же мужчины были квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 1593 УК РФ).

В результате был вынесен обвинительный приговор. Это яркий пример того, как можно стать преступником, если необдуманно поступить со случайно найденной на улице чужой банковской картой. Отметим, что суд назначил наказание с применением положений статьи 64 УК РФ, то есть ниже минимального предела, предусмотренного санкцией части 3 статьи 158 УК РФ. Тем не менее, наказание оказалось чувствительным – штраф в размере 20 000 рублей, который в 40 раз превышает сумму похищенного. Приговор еще не вступил законную силу.

ИА «Орелград»