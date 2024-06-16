Под Орлом «байкера» наказали за агрессию и попытку бежать

Действия мужчины были квалифицированы в рамках административного кодекса.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в конце мая 2024 года в отношении местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина был остановлен сотрудником полиции около 17 часов в сере Русский Брод. Он ехал по улице на мотоцикле «Днепр». Сотрудник полиции обратил внимание на то, что у мотоцикла отсутствует государственный регистрационный знак.

«Байкер» повел себя в общении с полицейским довольно грубо. Во-первых, он отказался предъявить водительское удостоверение для проверки, то есть не выполнил законное требование сотрудника полиции, предъявленное в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка. Во-вторых, он отказался назвать свои данные, а затем отказался проследовать в отделение полиции для составления административного материала. В суде отметили, что мотоциклист «вел себя агрессивно, пытался бежать».

Впрочем, в судебном заседании нарушитель вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). При вынесении решения судья учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств. Нарушитель был наказан административным штрафом, размер которого в суде не назвали. Но поясним, что в рамках примененной статьи размер штрафа варьируется от 2000 до 4000 рублей.

ИА «Орелград»