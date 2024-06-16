Во Мценске крупно оштрафовали грузоперевозчика

Поводом для штрафа стало отсутствие предрейсового технического осмотра грузовика.

Мценский районный суд, а затем и коллегия Орловского облсуда рассмотрели жалобы местного грузоперевозчика, который пытался оспорить свое привлечение к административной ответственности. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, спорное постановление вынес заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области. Он привлек юрлицо к административной ответственности за перевозку щебня с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства.

Наказание было назначено в рамках части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ. Перевозчика оштрафовали на 30 000 рублей. Однако он не согласился с постановлением полиции и привел целый ряд доводов в свою пользу. Поясним, что грузовик был остановлен сотрудником ГИБДД для проверки 31 октября 2023 года на 330 км автодороги Москва – Белгород. По версии полиции, нарушитель «допустил перевозку щебня для собственных нужд на автомобиле полуприцепом-самосвалом под управлением водителя без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства (путевого листа)».

В своей жалобе грузоперевозчик заявил, что постановление о штрафе он обнаружил только на сайте Госавтоинспекции, а его копию не получал. О составлении протокола он знал, но о том, что возбуждено административное дело, – нет. Жалобщик также сообщил суду, что узнал о вынесенном постановлении спустя 1,5 месяца с момента совершения административного правонарушения. Кроме того, просил привлечь к ответственности не его самого, а воителя, у которого якобы грузовик находился по договору безвозмездного пользования.

По версии работодателя, водитель приобрел у него щебень для собственных нужд, который вез к себе домой. То есть, самосвал в коммерческих целях на линию не выпускался, перевозок в интересах юридического лица не осуществлял, значит, не было оснований для оформления грузоперевозчиком путевого листа и прохождения предрейсового контроля.

Однако суды двух инстанций сочли, что нарушение имело место. Во многом помогли показания водителя и сотрудников ГИБДД. Например, довод о том, что водитель якобы вез щебень к себе домой, подтверждения не нашел. Полиция указала на то, что к моменту остановки тягача водитель уже проехал съезд дороги, ведущий к месту его жительства. Кроме того, в транспортной накладной было указано, что грузоотправителем и грузополучателем щебня является юридическое лицо, то есть сам перевозчик, а не водитель. В результате постановление УГИБДД было признано законным.

ИА «Орелград»