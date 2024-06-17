На Орловщине за семь дней благоустроят спортплощадку

Работы проведут в Колпнянском районе.

Администрация муниципального образования заключила контракт на благоустройство спортивной площадки на территории «Озерки».

Работы должен выполнить предприниматель Минасян Г. В. Он стал единственным участником и победителем соответствующих торгов.

Благоустройство обойдётся примерно в 4 миллиона и 23 тысячи рублей. Известно, что это лишь первая очередь.

«Подрядчик обязан закончить выполнение работ и сдать результат в течение семи календарных дней с даты заключения контракта», – говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Ранее на территории «Озерки» открыли новый официальный пляж.

ИА «Орелград»