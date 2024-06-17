Администрация губернатора купит флаги России

Областные власти объявили очередной тендер на поставку государственной символики.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на поставку флагов Российской Федерации и Орловской области. Предполагается приобрести по 50 полотнищ. Флаги России будут закупать не дороже 1100 рублей за единицу, флаги региона – не дороже 1290 рублей за единицу. Таким образом, общая цена контракта не превысит 119 500 рублей. Средства на закупку будут выделены из областного бюджета.

Как следует из конкурсной документации, начальная максимальная цена контракта была определена на основании самостоятельного проведенного мониторинга цен по данным видам товаров. Так, ценовые предложения на флаги России варьировались от 950 до 1250 рублей за единицу, на флаги Орловской области – от 1100 до 1520 рублей за единицу. И в том, и в другом случае была определена средняя цена, которую и предложили заказчики участникам тендера.

По условиям закупки флаги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности, в том числе санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п., установленным действующим законодательством Российской Федерации. Они обязательно должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении, не подвергавшимися ремонту, модернизации или восстановлению. Кроме того, флаги не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

«В готовых флагах не допускаются следующие пороки: дыры, просечки, прощипки, подплетины более 0,5 см, загрязненные и цветные нити, пятна более 0,5 см, недосеки более 0,2 см, заработка посторонних элементов, отрыв плохо приработанной основы, сукрутины более 10 см, забоины более 0,5 см, заметно выраженные полосы по основе и утку полотнища флага, разнооттеночность, ореолы на границах цветных полос (переход одного цвета на другой)», – говорится в требованиях к поставщикам.

Товар доставляется в таре и упаковке производителя, обеспечивающих сохранность при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Предъявлены и требования к гарантийному сроку на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.

ИА «Орелград»