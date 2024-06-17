В Орле столкнулись мотоциклист-нелегал и микроавтобус «Мерседес»

17.6.2024 | 10:20 Новости, Происшествия

Водитель мотоцикла госпитализирован.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария случилась накануне около 17 часов в Северном районе. Подробности рассказали в Управлении ГАИ Орловской области.

28-летний парень ехал на мотоцикле «Хонда CBR600» по улице Металлургов. Его путь лежал со стороны Московского шоссе в сторону улицы Раздольной. Орловец не имел водительских прав, а его двухколёсный транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

Авария случилась на перекрёстке Металлургов и Космонавтов. В этот момент там находился микроавтобус «Мерседес Спринтер», который ехал во встречном направлении и поворачивал в левую сторону. Этим транспортом управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в областную клиническую больницу. После осмотра орловца госпитализировали.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП. В них пострадали пятеро человек, причём четверо из них – это несовершеннолетние.

ИА «Орелград»


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