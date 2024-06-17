План по нацпроектам Орловщина выполнила на 95%

Всего регион потратил на них более 10,4 миллиарда рублей.

В 2023 году в Орловской области на реализацию национальных проектов было направлено 10,422 миллиарда рублей, или 95 процентов от плана года. Такие данные содержатся в отчете об исполнении регионального бюджета за прошлый год, который утвердило правительство Орловской области. Напомним, что отчет будет обсужден на публичных слушаниях, после чего еще раз пройдет процедуру согласования в обсовете.

Судя по приведенным данным, в 2023 году на нацпроекты Орловская область потратила на 1,864 миллиарда рублей, или на 21,8 процента больше, чем в 2022 году. Как следует из пояснений правительства региона, указанные объемы средств позволили достичь важных социально значимых результатов и реализовывались по трем основным направлениям: «Человеческий капитал» – в объеме 2,82 миллиарда рублей; «Комфортная среда для жизни» – в объеме 5,905 миллиарда рублей, с приростом к 2022 году на 2,329 миллиарда рублей, или почти в 1,7 раза; «Экономический рост» – в объеме 1,697 миллиарда рублей, с приростом к 2022 году на 977,9 миллиона рублей, или в 2,4 раза.

Тем временем, губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований заявил, что за прошедшую неделю на реализацию национальных проектов в регионе направлено 73 миллиона рублей, из которых 22,4 миллиона было выделено на строительство аэропорта, 14,6 миллиона – на программу переселения граждан из аварийного жилья, 13 миллионов – на выплаты семьям при рождении третьего ребенка.

Кроме того, 12 миллионов рублей было направлено на ремонт Покровской школы искусств и оплату автоклубов, поступивших в Корсаковский и Шаблыкинский районы, 4,3 миллиона – на оснащение музеев, 4,2 миллиона – на медоборудование и выплаты медикам, 1,4 миллиона – на возмещение затрат сельхозкооперативам, 800 тысяч рублей – на оснащение спортзалов.

«Кассовые расходы по мероприятиям национальных проектов превысили 2 миллиарда рублей, и составили 32,7 процента от предусмотренного объема, – сообщила пресс-служба губернатора. – По муниципальным проектам расходы составляют 653,8 миллиона рублей, или 31,4 процента. Расходы на мероприятия нацпроектов превышают 50 процентов в Должанском районе. Более 40 процентов составляют расходы на нацпроекты в Орловском муниципальном округе и Колпнянском районе».

ИА «Орелград»