«Мы не можем ничего»: Парахин рассказал о рекламе на домах

Мэр Орла считает, что в этом секторе у чиновников нет полномочий.

Об упорядочивании рынка наружной рекламы поговорили на совещании в областной администрации 17 июня. Мэр Орла отметил, что конструкции размещаются на крышах и фасадах многоквартирных домов, на их территории.

«И мы здесь, к сожалению, не можем ничего, – признал Юрий Парахин. – МКД не включены в схему размещения рекламных конструкций. Это доход многоквартирного дома, они сами распределяют его».

Губернатор Андрей Клычков призвал глубже погрузиться в тему. Ничем не отличается рекламная конструкция на фасаде многоквартирного дома или на крыше, с точки зрения размещения ее в схеме, считает глава региона.

“Давайте мы по закону посмотрим”, – предложил Клычков.

Также губернатор подчеркнул, что если есть решение общего собрания собственников на размещение конструкций, то доход должен получать дом, а не управляющая компания, отдельные заинтересованные лица.

«У нас иногда бывает немножко по-другому. Заглядывая вперед, на 99,9% таких решений собственников нет. И вот здесь надо порядок провести. Прошу Жилинспекцию вместе с органами местного самоуправления провести эту работу. В том числе проконсультироваться с прокуратурой: можно посмотреть уголовно-правовые моменты, которые могут быть по нанесению ущерба дому, либо собственникам при размещении этих конструкций. Мы одной рукой с вами будем наводить порядок на улицах, а с другой стороны, многоквартирные дома останутся в “серой зоне”, где никто ничего не регулирует и не влияет».

Отметим, согласно данным департамента госимущества, в Орле в схему размещения рекламных конструкций в 2024 году включены 289 мест, из них 55 на частной территории. Остальные вне закона. Они демонтируются за средства собственников или за счет городского бюджета с последующим взысканием расходов.

ИА “Орелград”