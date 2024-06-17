Орловец стал призёром «Игр стран БРИКС»

Бронзовую медаль турнира завоевал Никита Калганов.
Об этом сообщили в Департаменте физкультуры и спорта Орловской области.
Известный легкоатлет-орловец стал третьим в беге на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. Калганов преодолел путь за 8 минут 43 целых и 15 сотых секунды.
Орловца опередили только белорус Дмитрий Иваненко и россиянин Константин Плохотников.
В этом году «Игры стран БРИКС» проходят в Казани. Это уже 5-й такой турнир. На этот раз в нём участвуют спортсмены из 89 стран.
В рамках игр 4751 участников разыгрывают 387 комплекта медалей. Турнир завершится 23 июня. Калганов – единственный представитель Орловщины на играх.
ИА «Орелград»