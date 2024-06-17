Орловец стал призёром «Игр стран БРИКС»

17.6.2024 | 11:00 Новости, Спорт

Бронзовую медаль турнира завоевал Никита Калганов.

Никита Калганов с главой Департамента физкультуры и спорта. Фото: vk.com/prosport57

Об этом сообщили в Департаменте физкультуры и спорта Орловской области.

Известный легкоатлет-орловец стал третьим в беге на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. Калганов преодолел путь за 8 минут 43 целых и 15 сотых секунды.

Орловца опередили только белорус Дмитрий Иваненко и россиянин Константин Плохотников.

В этом году «Игры стран БРИКС» проходят в Казани. Это уже 5-й такой турнир. На этот раз в нём участвуют спортсмены из 89 стран.

В рамках игр 4751 участников разыгрывают 387 комплекта медалей. Турнир завершится 23 июня. Калганов – единственный представитель Орловщины на играх.

ИА «Орелград»


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