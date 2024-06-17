Подросток госпитализирован после ДТП с мотоциклом

17.6.2024 | 11:20 Новости, Происшествия

На двухколёсном транспорте не было номеров.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла 15 июня около 18 часов в посёлке Залегощь на улице Максима Горького. ДТП случилось у дома №18, сообщили в Управлении ГАИ Орловской области.

50-летний водитель ехал по райцентру на «Фольксвагене Пассат». Мужчина решил повернуть налево. Однако не убедился в безопасности своего манёвра и допустил столкновение с мотоциклом.

Двухколёсный транспорт ехал навстречу. Это был Racer Fighter без госномеров, которым управлял 15-летний подросток. Также мотоцикл перевозил его сверстника-пассажира.

В результате ДТП пострадали оба несовершеннолетних. Однако пассажиру повезло меньше. Его пришлось госпитализировать в НКМЦ имени Круглой. Водителю лечение в больнице не понадобилось.

Ранее стало известно, что в Орле столкнулись мотоциклист-нелегал и «Мерседес».

ИА «Орелград»


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