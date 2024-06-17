На Орловщине разработают дорожную карту по борьбе с кибермошенниками

С таким предложением выступили участники круглого стола.

Его провели Орловский областной Совет народных депутатов совместно с региональным отделением Главного управления Банка РФ по ЦФО. Также в работе участвовали представители других ведомств и организаций. Тема была заявлена как «Противодействие преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проблемы и пути решения».

По итогам встречи её участники официально рекомендовали правительству Орловской области, отделению ГУ Банка России по ЦФО и региональному Управлению МВД утвердить «Дорожную карту» по борьбе с кибермошенничеством. Предполагается, что она будет действовать в период с текущего по 2026-й годы.

Также круглый стол рекомендовал представить в облсовет информацию о выполнении соответствующих решений Межведомственной комиссии.

Ряд рекомендаций дали и самому облсовету. Так, в проект бюджета на будущие несколько лет предлагается внести статью по оплате расходов на СМС-рассылки, направленные на борьбу с мошенниками. Средства за такие услуги будут перечисляться операторам связи.

Также облсовету рекомендовано усилить информирование о данной проблеме на встречах депутатов с избирателями, в СМИ и соцсетях. Кроме того, ожидается, что региональный парламент проработает возможность взаимодействия с Госдумой по данному направлению – как по части информирования, так и по части внесения новых изменений в федеральное законодательство.

Кроме того, операторам сотовой связи предлагается включить в базовый пакет услуг, которые предоставляются жителям Орловской области, возможность блокировать спам-рассылки.

С начала года в нашей области зарегистрировано 990 преступлений, связанных с кибермошенничеством. При этом пока раскрываемость составляет только около 25%. Об этом на последенм Координационном совещании руководителей правоохранительных органов рассказал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

ИА «Орелград»